Résultat des législatives 2024 à Villevaudé (77410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quels sont les scénarios de reports de voix pour le Front populaire à Villevaudé ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier pourrait séduire une part importante des votants en France. Le 30 juin, ce sont plus de 28% des bulletins qu'a rassemblés l'attelage au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes en 2022. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,04% des voix à Villevaudé. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 24,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,21% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,64% pour Yannick Jadot, 1,68% pour Fabien Roussel et 1,12% pour Anne Hidalgo). On regardera ce soir si la gauche a égalé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 38,72% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 21 points à Villevaudé Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera un enseignement majeur pour ces législatives localement. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle locale entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. On peut donc imaginer, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce soir Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence très observé pour le second tour de cette législative 2024, au niveau local, comme dans le reste du pays. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il de nouveau gagner à Villevaudé ? Le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Villevaudé à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Didier Bernard en tête au premier tour, avec 29,54% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 61,28%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,72%.

20:05 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Villevaudé ce dimanche ? Selon les enquêtes des sondeurs diffusées dans les derniers jours de campagne, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de décrocher pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. L'union de la gauche pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité pourraient préserver jusqu'à 120 députés. Il faudra bien entendu tenir compte des caractéristiques locales. Grâce à 50,18% des bulletins de vote, Agnès Laffite (Rassemblement National) a pris la tête à Villevaudé, le 30 juin 2024 lors du premier round de l'élection législative. Ersilia Soudais (Nouveau Front populaire) et Christian Robache (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 23,04% et 15,2% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 7ème circonscription de Seine-et-Marne, Agnès Laffite glanant cette fois 35,72%, devant Ersilia Soudais avec 32,85% et Christian Robache avec 18,78%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Villevaudé lors des derniers scrutins En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des scrutins électoraux antérieurs ? Le 1er tour des législatives 2024 à Villevaudé a connu un taux d'abstention de 38,37%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 50,7% des votants de Villevaudé (77), à comparer avec un taux d'abstention de 53,34% pour le scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Villevaudé, la participation était de 61,63% lors de la 1ère manche des élections législatives À Villevaudé, l'une des clés de ces législatives 2024 est immanquablement l'abstention. Les résidents de Villevaudé ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 61,63%. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 75,54% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 73,06% au deuxième tour, ce qui représentait 1 052 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,32% au premier tour et 39,78% au deuxième tour.

17:29 - Villevaudé aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Villevaudé, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 210 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,97%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (11,96%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 595 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,38%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Villevaudé mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,88% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.