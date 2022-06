Résultat de la législative à Clermont-Ferrand : 2e tour en direct

19/06/22 11:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Clermont-Ferrand sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Clermont-Ferrand. En direct 11:06 - Les députés de Clermont-Ferrand sera dévoilé ce dimanche 19 juin au soir Si vous doutez encore des impétrants finalistes de ce 2ème épisode dans les 3 circonscriptions de Clermont-Ferrand, pas de stress. Les 70 bureaux de vote seront vérouillés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à Clermont-Ferrand - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Clermont-Ferrand aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste Marianne Maximi Nouvelle union populaire écologique et sociale Valérie Thomas Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste Nicolas Bonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale Laurence Vichnievsky Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste Valérie Goléo Nouvelle union populaire écologique et sociale Delphine Lingemann Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Clermont-Ferrand - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Clermont-Ferrand

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Clermont-Ferrand Marianne Maximi (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,50% 38,91% Valérie Thomas (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,33% 26,25% Anne Biscos Rassemblement National 14,67% 12,31% Sébastien Galpier Les Républicains 11,28% 9,88% Laurent Hecquet Divers gauche 3,36% 3,27% Xavier Oliver Reconquête ! 3,23% 3,49% Chrif Bouzid Divers gauche 2,01% 2,47% Aurélie de Francesco Ecologistes 1,59% 1,57% Dominique Leclair Divers extrême gauche 0,98% 0,94% Maël Capolino Régionaliste 0,62% 0,60% Patrice Faucheux Divers extrême gauche 0,43% 0,31% Participation au scrutin Circonscription Clermont-Ferrand Taux de participation 46,55% 44,27% Taux d'abstention 53,45% 55,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58% 1,33% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,63% Nombre de votants 39 184 21 429

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première position chez les 48409 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme demeurant à Clermont-Ferrand. Au sein de l'agglomération, Marianne Maximi a rassemblé 39% des suffrages. Elle devance Valérie Thomas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Anne Biscos (Rassemblement National) qui récupèrent 26% et 12% des suffrages. Le taux d'abstention s'établit à 56% des électeurs habilités à se rendre aux urnes dans la commune pour cette circonscription électorale (26 980 non-votants). Ces chiffres ne représentent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription, 7 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Clermont-Ferrand Nicolas Bonnet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,08% 41,80% Laurence Vichnievsky (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,33% 29,86% Marie-Anne Marchis Les Républicains 14,32% 8,05% Françoise Batisson Rassemblement National 12,06% 7,32% Florence Lhermet Parti radical de gauche 4,28% 3,01% Mathilde Henry Reconquête ! 3,31% 3,48% Richard Bony Divers gauche 2,48% 2,36% Cédic Othily Ecologistes 1,71% 1,52% Élisabeth Watremez Divers droite 1,38% 0,59% Sophie Lavier Droite souverainiste 1,11% 1,04% Marie Savre Divers extrême gauche 0,92% 0,96% Participation au scrutin Circonscription Clermont-Ferrand Taux de participation 54,41% 51,12% Taux d'abstention 45,59% 48,88% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 1,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,46% Nombre de votants 48 905 9 162

Les 17921 citoyens de Clermont-Ferrand votant dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme ont pris parti pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale lors du 1er round des élections législatives. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours basculer si les électeurs des 90 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Clermont-Ferrand. Nicolas Bonnet a collecté 42% des voix à l'échelle de la ville. Laurence Vichnievsky (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marie-Anne Marchis (Les Républicains) captent dans l'ordre 30% et 8% des voix. Le niveau de l'abstention représente 49% des électeurs inscrits dans les listes électorales au sein de la commune pour la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Clermont-Ferrand Valérie Goléo (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,73% 43,78% Delphine Lingemann (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,48% 23,45% Didier Brulé Rassemblement National 16,59% 14,91% Florence Dubessy Les Républicains 16,15% 7,85% Laurent Pradier Divers centre 4,39% 2,46% Pascale Sanchez Reconquête ! 2,57% 3,09% Isabelle Chavroche Ecologistes 1,52% 1,58% François Marotte Divers extrême gauche 1,48% 1,87% Béatrice Hénoux Droite souverainiste 1,09% 1,02% Participation au scrutin Circonscription Clermont-Ferrand Taux de participation 51,20% 40,52% Taux d'abstention 48,80% 59,48% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96% 1,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74% 0,77% Nombre de votants 51 910 3 124

Ces chiffres ne reflètent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription : 97 autres communes contribuent aussi au résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme. L'abstention parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 59% (4 586 non-votants). Valérie Goléo a obtenu 44% des votes. Elle précède Delphine Lingemann (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Didier Brulé (Rassemblement National) qui récupèrent 23% et 15% des votes.

Législatives 2022 à Clermont-Ferrand : les enjeux

Les électeurs de Clermont-Ferrand reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils seront priés de contribuer à l'élection des députés français qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant favoriseront-ils ? Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville plébiscitera-elle un membre de la gauche rassemblée aux prochaines élections ? Lors de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 31,2% des votes au premier tour à Clermont-Ferrand. Le député actuel des Bouches-du-Rhône avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 27,9% et 14,2% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été battu, Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en décrochant 71,7% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 28,3% des suffrages.