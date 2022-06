Résultat de la législative à Clouange : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Clouange dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:26

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Clouange sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Clouange. En direct 17:26 - Quel résultat pour le deuxième tour des élections à Clouange ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faudra bien entendu prendre en compte les habitudes locales, comme à Clouange. Dimanche 12 juin lors du 1er round, les électeurs de Clouange ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 33,33% des voix. Elle a devancé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui captent 25,51% et 23,69% des suffrages. 13:30 - À Clouange, les chiffres de l'abstention à l'occasion du 2e tour seront un élément déterminant Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui est trop haut lors de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au second tour contre 44,6% en 2012, toujours au second tour. L'analyse des derniers scrutins permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des précédentes législatives, 67,43% des personnes en capacité de voter à Clouange avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre une abstention de 62,79% pour le deuxième tour. 10:30 - Les paramètres clés des élections législatives 2022 à Clouange Les éléments de contexte de cette deuxième manche des législatives à Clouange sont simples : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour remplir leur devoir de citoyen. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour booster le nombre de participants.

Résultats des législatives 2022 à Clouange - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Clouange aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Céline Leger Nouvelle union populaire écologique et sociale Laurent Jacobelli Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Clouange - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Clouange

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Clouange Laurent Jacobelli (Ballotage) Rassemblement National 35,18% 33,33% Céline Leger (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,57% 25,51% Brahim Hammouche Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,49% 23,69% Sébastien André Reconquête ! 3,65% 4,61% Raphaëlle Rosa Les Républicains 3,53% 2,79% Claire David Droite souverainiste 1,81% 2,47% Chariya Oum Ecologistes 1,71% 2,36% Annick Jolivet Divers extrême gauche 1,56% 2,89% Anne-Catherine Levecque Divers extrême gauche 1,51% 2,36% Participation au scrutin Circonscription Clouange Taux de participation 35,64% 36,85% Taux d'abstention 64,36% 63,15% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78% 1,99% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,21% Nombre de votants 32 488 954

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Clouange. Au niveau de la 8ème circonscription de la Moselle, les 2589 habitants de Clouange ont penché pour le candidat Rassemblement National. Le niveau de la participation s'élève à 37% des habitants habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale (soit 954 votants). Ces chiffres ne représentent cependant pas la réalité des votes au niveau de la circonscription, 30 autres communes participant également au résultat de la législative dans la 8ème circonscription de la Moselle. Laurent Jacobelli a accumulé 33% des voix. Il ressort devant Céline Leger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Brahim Hammouche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent 26% et 24% des votes.

Législatives 2022 à Clouange : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 33,08% des suffrages au premier tour à Clouange. La finaliste de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,98% et 22,23% des suffrages. Le choix des votants de Clouange était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (55,69% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 44,31% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Comme partout en France, les votants de Clouange (57185) seront amenés à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022.