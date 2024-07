Résultat des législatives 2024 à Rombas : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Rombas : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

La démographie et la situation socio-économique de Rombas contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 16,26% et une densité de population de 842 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (76,68%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 331 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,03% et d'une population immigrée de 15,94% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Rombas mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,28% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.