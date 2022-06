Résultat des législatives à Clouange - Election 2022 (57185) [PUBLIE]

12/06/22 22:29

Résultat des législatives 2022 à Clouange

Le résultat des élections législatives 2022 à Clouange est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Moselle

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription de la Moselle

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Clouange. Reste à savoir si les citoyens des 30 autres communes faisant partie de la 8ème circonscription de la Moselle voteront comme ceux de Clouange.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Clouange Laurent Jacobelli Rassemblement National 35,18% 33,33% Céline Leger Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,57% 25,51% Brahim Hammouche Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,49% 23,69% Sébastien André Reconquête ! 3,65% 4,61% Raphaëlle Rosa Les Républicains 3,53% 2,79% Claire David Droite souverainiste 1,81% 2,47% Chariya Oum Ecologistes 1,71% 2,36% Annick Jolivet Divers extrême gauche 1,56% 2,89% Anne-Catherine Levecque Divers extrême gauche 1,51% 2,36% Participation au scrutin Circonscription Clouange Taux de participation 35,64% 36,85% Taux d'abstention 64,36% 63,15% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78% 1,99% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,21% Nombre de votants 32 488 954

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Clouange sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:31 - Quel résultat aux législatives de Clouange pour la Nupes ? Les votants de Clouange avaient livré 22,23% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première étape de la présidentielle. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,01% et 1,9% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 26,14% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Clouange. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Clouange ? Lors de la dernière élection, à Clouange, Marine Le Pen remportait meilleure place au premier tour de l'élection avec 33,08% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,98%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 22,23% et Éric Zemmour, quatrième avec 7,35%. Un verdict à interpréter selon ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron à la meilleure place à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des derniers jours modifieront probablement ce tableau lors des législatives dans la ville dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - La participation reste le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Clouange À Clouange, l'une des clés de ces législatives sera à n'en pas douter l'abstention. La situation géopolitique actuelle est de nature à favoriser l'abstention à Clouange. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 32,04% des électeurs dans la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 31,34% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Clouange au premier tour des législatives ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des dernières années, les 3 423 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le pourcentage de participation avait représenté 37,21% au premier tour au niveau de Clouange, à comparer avec une participation de 32,57% pour le deuxième round. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections à Clouange Si jamais vous peinez à faire votre choix entre les 9 impétrants au premier tour dans l'unique circonscription de Clouange, prenez le temps de réfléchir. Les 2 bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Clouange : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 33,08% des suffrages au premier tour à Clouange. La finaliste de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,98% et 22,23% des suffrages. Le choix des votants de Clouange était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (55,69% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 44,31% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Comme partout en France, les votants de Clouange (57185) seront amenés à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022.