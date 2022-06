Résultat de la législative à Cluses : en direct

12/06/22 17:12

Au cours des élections précédentes, les 17 401 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les dernières législatives, parmi les 9 398 personnes en âge de voter à Cluses, 65,23% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 59,99% au second round. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Cluses ? L'inflation pourrait en effet éloigner les citoyens de Cluses des bureaux de vote. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 35,86% au niveau de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 32,84% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Ces indicateurs des derniers jours auront sans doute une résonnance à Cluses dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Avec 26,31% des votes, au premier tour à Cluses cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la dernière présidentielle. Marine Le Pen arrivait deuxième à 24,78%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 22,42% et Éric Zemmour à 9,01%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales résidant à Cluses (Haute-Savoie) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat pencheront-ils ? Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il se reposer sur cette ville pour acquérir la majorité des députés de l'Assemblée ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 26,31% des suffrages au premier tour à Cluses. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,78% et 22,42% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Cluses gratifié de 56,20% des votes, cédant par conséquent 43,80% des votes à Marine Le Pen.