Résultat des législatives 2024 à Arâches-la-Frasse (74300) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - À Arâches-la-Frasse, qui vont choisir les électeurs de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, l'attelage a rassemblé plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 22,71% des votes à Arâches-la-Frasse. Il a donc fait progresser la gauche en comparaison des 20,89% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Arâches-la-Frasse compte parmi les rares communes où le Rassemblement national n'a pas progressé ces 2 dernières années L'écart entre les scores du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors qu'on a observé un peu moins de 15 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Arâches-la-Frasse semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune.

20:29 - Ensemble gagnant aux législatives 2022 à Arâches-la-Frasse Revenir sur les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 peut aussi sembler une évidence au moment où nous écrivons. Avec 36,35% à Arâches-la-Frasse, le binôme Ensemble ! Était aussi gagnant par les votants de la ville au premier tour des législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle (71,14% contre 28,86% pour Rassemblement National). Xavier Roseren conservait donc son avance sur place.

20:05 - Que montrent les scores de dimanche dernier pour Arâches-la-Frasse ? Selon les projections en nombre de sièges diffusées entre les deux tours, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de gagner entre 210 et 250 députés au terme des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient conserver jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Xavier Roseren (Majorité présidentielle) a obtenu 42,51% des voix à Arâches-la-Frasse le 30 juin 2024, pour le 1er round de l'élection législative. Charles Prats (Union de l'extrême droite) ramassait 27,71%. De son côté, Alain Roubian (Union de la gauche) glanait 22,71% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente concernant le vote de la 6ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, puisque c'est Charles Prats qui s'y imposait, avec cette fois 36,21% devant Xavier Roseren avec 34,68% et Alain Roubian avec 22,2%. De quoi imposer peut-être ce dimanche aux habitants d'Arâches-la-Frasse un second tour sans doute différent du premier dans la zone.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Arâches-la-Frasse ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des scrutins électoraux antérieurs ? Le pourcentage de participation au premier round des législatives 2024 à Arâches-la-Frasse était de 70,89%, dépassant celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 1 538 personnes aptes à voter à Arâches-la-Frasse avaient en effet pris part à l'élection (soit 53,51%), à comparer avec un taux de participation de 49,63% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Le chiffre phare de ces législatives à Arâches-la-Frasse demeure l'abstention À Arâches-la-Frasse, l'une des clés de ces législatives est sans aucun doute l'abstention. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Arâches-la-Frasse s'élevait à 70,89%, dimanche dernier. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 76,59% des personnes en âge de voter dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 72,92% au deuxième tour, soit 1 150 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,5% au premier tour. Au deuxième tour, 41,87% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Arâches-la-Frasse ? La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des foyers français serait susceptible d'inciter les habitants d'Arâches-la-Frasse à ne pas rester chez eux.

17:29 - Élections législatives à Arâches-la-Frasse : un éclairage démographique Comment les habitants d'Arâches-la-Frasse peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Dans la ville, 16,87% des résidents sont des enfants, et 21,22% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (88,76%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 731 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,08%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (31,71%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 87,43%, comme à Arâches-la-Frasse, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.