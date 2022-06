Résultat de la législative à Combronde : 2e tour en direct

18:39 - Une première place à Combronde pour le bloc Insoumis et alliés pour ces législatives

Avec un score de 38,94% des suffrages au 1er tour à Combronde, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait marqué des points avant cette 2ème manche des élections législatives 2022. Son postulant a donc un poids ce dimanche. Mais ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 18,68%, 2,84%, 2,76% et 2,84% le 10 avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 27,12% à Combronde pour ce premier tour des élections législatives.