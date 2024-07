Résultat des législatives 2024 à Chambaron sur Morge (63200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Chambaron sur Morge, quels reports de voix à gauche au second tour des législatives ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28,06% des votes affichés au niveau national sont encourageants. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Chambaron sur Morge, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 34,88% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une somme à affiner néanmoins avec les 39,3% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On découvrira ce soir si la gauche a dépassé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 63,09% à l'époque.

20:58 - Quels résultats pour le RN lors du 2e tour à Chambaron sur Morge ? L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi anticiper une nouvelle fièvre bleu marine à Chambaron sur Morge ce dimanche 7 juillet ? La projection est assez risquée, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, rien qu'entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Chambaron sur Morge ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella à ces législatives sera en conséquence très analysé. Contrairement à la législative de 2022, le parti lepéniste a cette fois une chance de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Chambaron sur Morge, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 23,7% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 39,30% pour Christine Pirès Beaune (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes (63,09%). Christine Pirès Beaune conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives 2024 à Chambaron sur Morge Isabelle Dupré (Rassemblement National) a collecté 37,26% des suffrages à Chambaron sur Morge le 30 juin dernier, à l'occasion du premier tour des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) et Jean-Paul Lebrec (Ensemble pour la République) avec respectivement 34,88% et 14,36% des électeurs. La 2ème circonscription du Puy-de-Dôme n'a en revanche pas affiché les mêmes scores que la municipalité, puisque c'est Christine Pirès Beaune qui y devançait ses adversaires, avec 36,2% devant Isabelle Dupré avec 34,34% et Sarah Chauvin avec 14,13%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Chambaron sur Morge ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Dimanche dernier, 74,86% des électeurs de Chambaron sur Morge se sont déplacés lors du premier round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 14 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 60,22% des personnes en capacité de participer à une élection à Chambaron sur Morge s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 57,4% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Chambaron sur Morge, la participation était de 74,86% lors du premier round des élections législatives Ce dimanche, lors du deuxième tour des élections législatives à Chambaron sur Morge, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation à Chambaron sur Morge s'élevait à 74,86% pour le premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 83,21% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 78,21% au deuxième tour, c'est-à-dire 969 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,33% au premier tour. Au second tour, 50% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Chambaron sur Morge ? La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le moral des Français seraient par exemple capables de renforcer l'engagement civique des citoyens de Chambaron sur Morge.

17:29 - Les enjeux locaux de Chambaron sur Morge : tour d'horizon démographique Dans la commune de Chambaron sur Morge, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 4,88% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (13,62%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 678 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,38%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,67%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Chambaron sur Morge mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,22% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.