12/06/22 21:24

Le résultat de la législative 2022 à Combronde est tombé. Dans la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme, les 1611 habitants de Combronde ont choisi la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ces données ne représentent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme : 137 autres communes participent aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. La participation parmi les habitants inscrits dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme s'établit à 54%. Christine Pirès Beaune a engrangé 39% des voix. Elle ressort devant Isabelle Dupré (Rassemblement National) et Karina Monnet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent dans l'ordre 20% et 19% des suffrages.

Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. L'observation des résultats des scrutins passés permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, pendant les législatives, 1 549 personnes aptes à participer à une élection à Combronde avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 49,13%). La participation était de 45,26% au deuxième tour.

À Combronde, la participation sera sans nul doute l'une des clés des élections législatives 2022. La guerre russo-ukrainienne ainsi que son impact en matière énergétique et économique seraient susceptibles d'impacter les décisions que prendront les habitants de Combronde. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,16% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 78,7% au premier tour, soit 1 267 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

À Combronde, Marine Le Pen finissait à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 29,73% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 25,59%. Arrivaient ensuite, avec 18,68%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,2%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront peut-être transformer ce décor lors des législatives dans la commune dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Il faut se rappeler que la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des énigmes de ces élections législatives 2022, à Combronde comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 18,68% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,84% et 2,76% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc se fixer un total théorique de 24,28% à Combronde pour ce premier tour des élections législatives.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales résidant à Combronde seront amenés à contribuer aux résultats des législatives comme tous les Français. Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 30% des voix au premier tour à Combronde, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26% et 19% des votes. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en rassemblant 51% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 49% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier.