Résultat de la législative à Commelle-Vernay : 2e tour en direct

17:24 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée pour le premier tour

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Commelle-Vernay. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a recueilli 28,46% des voix le 12 juin dernier au soir du 1er round de la législative. En seconde place, la candidature Les Républicains décroche 24,09% des voix. A la 3e position, la candidature Rassemblement National glane 19,48% des voix.