En direct

19:28 - Quel résultat pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Commelle-Vernay ? Les habitants de Commelle-Vernay avaient concédé 13,47% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape première de la présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,18% et 1,52% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,7% du côté des électeurs de gauche, sans compter les suffrages de Mélenchon.

16:30 - À Commelle-Vernay, des sondages aussi révélateurs ? À Commelle-Vernay, Emmanuel Macron avait fini la course en tête de la dernière élection avec 32,97% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 25,75%, puis, avec 13,47%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,9%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à 21,95%. Les indications nationales des dernières semaines chambouleront certainement ce paysage à Commelle-Vernay au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Commelle-Vernay À Commelle-Vernay, l'un des critères clés du scrutin législatif 2022 sera immanquablement le niveau d'abstention. La peur d'un retour de l'épidémie de covid-19 est susceptible d'inciter les habitants de Commelle-Vernay à se désintéresser du scrutin. Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, 18,89% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 16,4% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Commelle-Vernay quel était le pourcentage de la participation à Commelle-Vernay en 2017 ? Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette localité lors des derniers scrutins ? Cinq ans auparavant, lors des législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 52,9% au premier tour au sein de Commelle-Vernay. Le taux de participation était de 46,57% au deuxième round.