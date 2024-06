Résultat des législatives à Condé-sur-Sarthe : l'élection 2024 en direct

12:06 - Les prévisions de la participation aux législatives à Condé-sur-Sarthe

À Condé-sur-Sarthe, le taux d'abstention sera l'un des facteurs clés du scrutin législatif. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,43% au premier tour et seulement 54,5% au deuxième tour. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 21,6% des électeurs inscrits dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,1% au premier tour. Les populations des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?