Résultat des législatives à Condé-sur-Sarthe - Election 2022 (61250) [PUBLIE]

12/06/22 23:32

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection législative 2022 à Condé-sur-Sarthe. La candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première position chez les citoyens votant dans la 1ère circonscription de l'Orne et habitant à Condé-sur-Sarthe. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Condé-sur-Sarthe. Les habitants de 109 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Orne. Le niveau de la participation atteint 49% des électeurs autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 869 votants. Chantal Jourdan a recueilli 30% des voix au niveau de la commune. Elle arrive devant Marie-Annick Duhard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Myriam Maignan (Rassemblement National) qui obtiennent 26% et 21% des votes.

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les moments clés de cette journée d'élections législatives à Condé-sur-Sarthe, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Sont alignés 10 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

L'une des clés de ces élections législatives sera immanquablement la participation à Condé-sur-Sarthe. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 78,4% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,9% au premier tour, c'est-à-dire 1 392 personnes. Les craintes liées à un retour en force du covid seraient notamment en mesure de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Condé-sur-Sarthe (61250).

Les tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho à Condé-sur-Sarthe ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. A l'issue du dernier vote de, à Condé-sur-Sarthe, Emmanuel Macron terminait en pôle position de la présidentielle avec 35,37% des voix, devant Marine Le Pen à 22,03%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 16,51% et Yannick Jadot, quatrième avec 5,45%.

Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Condé-sur-Sarthe comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 16,51% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,45% et 3,17% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 25,13% à Condé-sur-Sarthe pour ces élections légilsatives.

