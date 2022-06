Résultat de la législative à Condom : en direct

12/06/22 11:00

Bonjour et bienvenue dans ce live où nous tenterons de donner les clés de ce premier volet des législatives 2022 à Condom, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. On trouve 14 candidats dans la seule circonscription de la métropole (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de 1er tour dans les 6 bureaux de vote de la commune.

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 26,58% des voix au premier tour à Condom, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22,26% et 18,95% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Condom gratifié de 56,37% des votes, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 43,63% des voix. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Condom ( Gers ) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains.