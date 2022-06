Résultat de la législative à Congis-sur-Thérouanne : 2e tour en direct

19/06/22 18:44

Avec une participation qui baisse continuellement lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, la participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second tour contre 55,4% en 2012. Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour le second tour des législatives ? En 2017, durant les élections législatives, le taux d'abstention s'élevait à 64,2% des électeurs de Congis-sur-Thérouanne au premier tour, à comparer avec une abstention de 55,61% au second round.

La candidature Rassemblement National a collecté 29,03% des suffrages au soir du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. En 2e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 20,41% des votes. Quant à elle, la candidature Les Républicains décroche 17,79% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges.

Un total de 22,95% des votes pouvait être estimé pour la coalition LFI-PS-EELV-PC avant ces législatives à Congis-sur-Thérouanne. Soit le total des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans l'unique bureau de vote de Congis-sur-Thérouanne, les voix qui avaient finalement choisi la coalition emmenée par l'Insoumis et ses alliés au premier tour de la législative étaient pourtant de 20,41% la semaine passée. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième position.

Quel sera le résultat des élections législatives à Congis-sur-Thérouanne ( Seine-et-Marne ) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 36,9% des voix au premier tour à Congis-sur-Thérouanne. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,0% et 18,0% des suffrages. Le choix des citoyens de Congis-sur-Thérouanne était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (59,4% des suffrages), laissant donc à Emmanuel Macron 40,6% des votes.