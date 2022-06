Résultat des législatives à Congis-sur-Thérouanne - Election 2022 (77440) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Congis-sur-Thérouanne. Les 1223 citoyens de Congis-sur-Thérouanne votant dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne ont penché pour la représentante Rassemblement National au soir du premier round des élections législatives. Ces données ne représentent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription, 53 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne. L'abstention s'élève à 56% des habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription électorale. Au sein de la localité, Béatrice Roullaud a amassé 29% des voix. Elle devance Valérie Delage (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Hamida Rezeg (Les Républicains) qui reçoivent 20% et 18% des voix.

Quel sera le résultat des élections législatives à Congis-sur-Thérouanne ( Seine-et-Marne ) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 36,9% des voix au premier tour à Congis-sur-Thérouanne. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,0% et 18,0% des suffrages. Le choix des citoyens de Congis-sur-Thérouanne était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (59,4% des suffrages), laissant donc à Emmanuel Macron 40,6% des votes.