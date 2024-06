Résultat des législatives à Coquelles : l'élection 2024 en direct

À Coquelles (62231), l'abstention constituera immanquablement l'une des clés du scrutin législatif. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,2% au premier tour. Au second tour, 49,38% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Coquelles ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 74,83% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,24% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 579 personnes. Les jeunes affichent généralement un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?

08:02 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Coquelles

Le premier tour des législatives est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de désigner les 577 députés de l'Assemblée législative. Il y a deux ans, les élections législatives précédentes ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président sortant, Emmanuel Macron, a été élu pour un second mandat. Parmi les nombreux candidats attendus, quelle coalition politique parviendra à se démarquer lors de ces élections législatives à Coquelles ? Pour voter, les électeurs de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Coquelles. Les résultats à Coquelles seront annoncés ici même à partir de 20 heures.