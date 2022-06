Résultat de la législative à Cormery : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Cormery dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:57

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cormery sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cormery. En direct 18:57 - Un siège ce soir pour le bloc de gauche ? Le point de départ pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" s'élevait à 28,55% avant ces législatives à Cormery. C'est en effet l'addition des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat insoumis à l'Assemblée nationale a pourtant enregistré 28,57% des suffrages la semaine passée. De quoi finir tout de même en pôle position. 15:30 - À Cormery, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première place A l'occasion du premier round des législatives, le 12 juin dernier, les citoyens de Cormery ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 28,57% des voix. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 26,04% des votes. A la troisième position, la candidature Rassemblement National décroche 20,98% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - À Cormery, la participation peut-elle encore descendre au 2e tour des législatives 2022 ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 79,64% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 79,79% au premier tour, ce qui représentait 1054 personnes. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record pour ce deuxième tour des législatives ? Dimanche dernier, 51,63% des électeurs inscrits à Cormery avaient pris part au vote. 10:30 - On vote à Cormery pour la deuxième étape des législatives Seuls les candidats qualifiés il y a sept jours sont en course dans la circonscription de Cormery ce 19 juin 2022, pour le second round des élections législatives 2022. Un nombre d'impétrants réduit. Et les 1321 votants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 2 bureaux de vote et choisir leur représentant lors de cette deuxième étape.

Résultats des législatives 2022 à Cormery - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Cormery aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste Roxane Sirven Nouvelle union populaire écologique et sociale Henri Alfandari Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Cormery - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Cormery

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cormery Henri Alfandari (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,26% 26,04% Roxane Sirven (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,15% 28,57% Sophie Métadier Union des Démocrates et des Indépendants 20,81% 15,92% Irène Protin Rassemblement National 19,59% 20,98% Maria Loire Ecologistes 3,60% 3,57% Sylvie Patte Reconquête ! 2,77% 1,93% Naima Schultz Droite souverainiste 1,25% 0,89% Christophe Legendre Divers extrême gauche 1,14% 1,04% Claire Delore Divers extrême gauche 0,95% 0,74% Morgane Lechevalier Divers 0,48% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Cormery Taux de participation 51,68% 51,63% Taux d'abstention 48,32% 48,37% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 0,73% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60% 0,88% Nombre de votants 51 377 683

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Cormery. À Cormery, les 1323 électeurs votant dans la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ces chiffres ne représentent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire, 79 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Dans la localité, Roxane Sirven a enregistré 29% des voix. Henri Alfandari (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Irène Protin (Rassemblement National) recueillent respectivement 26% et 21% des voix. Le taux de participation atteint 52% des habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire, ce qui représente 683 votants.

Législatives 2022 à Cormery : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 32,9% des votes au premier tour à Cormery, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22,4% et 19,8% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Cormery avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 60,9% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 39,1% des votes. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'obtenir une majorité à l'hémicycle au regard des voix qu'il a recueillies dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Cormery (Indre-et-Loire) reprendront la direction des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.