Résultat des législatives à Corseul : l'élection 2024 en direct

12:08 - Coup d'envoi des législatives à Corseul : l'abstention en question

Au cours des dernières années, les 2 273 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 45,54% des inscrits sur les listes électorales de Corseul avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 46,69% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,94% au premier tour et seulement 51,69% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Corseul ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.