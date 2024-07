Résultat des législatives 2024 à Plouasne (22830) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Plouasne, qui va récupérer les 28,15% de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier est un saut dans le vide dans cet épilogue. Au premier tour, le bloc a obtenu plus de 28% des votes à l'échelle de l'Hexagone contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Plouasne, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 28,15% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 30,04% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 16 points à Plouasne Le résultat en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure pour ces élections législatives 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 16 points à Plouasne entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Quel que soit le résultat, une nouvelle page pourrait être tournée ce 7 juillet au soir.

20:29 - Quel verdict final pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 à Plouasne ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella à ces élections législatives sera ainsi très observé. A l'inverse de l'expérience de 2022, le Rassemblement national a cette fois une possibilité nette de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Le Rassemblement national avait en revanche été battu au premier tour des législatives il y a deux ans à Plouasne, comptant 18,98%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 32,59% des voix. Sur la commune de Plouasne, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée à l'issue du second tour, avec 50,47% contre 49,53% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Hervé Berville dans la localité.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le RN à ce stade Lors du premier round de la législative dimanche 30 juin, les citoyens de Plouasne ont plébiscité Antoine Kieffer (Rassemblement National), qui a collecté 34,02% des suffrages. Hervé Berville (Ensemble !) et Jérémy Dauphin (Nouveau Front populaire) suivaient en recevant 29,13% et 28,15% des électeurs. Les électeurs passés par les bureaux de vote de Plouasne n'avaient pas choisi les mêmes bulletins que ceux de la circonscription, puisque Hervé Berville y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 33,61% devant Antoine Kieffer avec 30,96% et Jérémy Dauphin avec 25,71%.

19:21 - Plouasne : importante participation aux législatives 2024 L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité. À Plouasne, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 29,46%, plus bas de 17 points que celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 46,99% des inscrits sur les listes électorales de Plouasne, contre une abstention de 45,65% il y a cinq ans. Pour comparer, à l'échelle de la France, l'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Plouasne, les chiffres de l'abstention au 2e tour seront un élément important Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Plouasne ? Dans la localité, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 29,46%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,55% dans la localité, contre un taux d'abstention de 22,81% au second tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,7% au premier tour et 47,62% au deuxième tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient par exemple en mesure de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Plouasne.

17:29 - Plouasne : démographie et socio-économie impactent les législatives Quel portrait faire de Plouasne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 729 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 105 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 503 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (26,72%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,66% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 45,92% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 402,08 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Plouasne, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.