En direct

21:12 - À Pluduno, quel candidat vont retenir les supporters de la gauche ? Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné de plus en plus plus proche du RN dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes glanés à l'échelle de l'Hexagone sont un premier indice. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,49% des votes à Pluduno. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 17,85% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - L'extrême droite a largement séduit à Pluduno en 2 ans Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Une nouvelle poussée pourrait bien s'afficher ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.

20:29 - Quel verdict final à Pluduno pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? Reste à ce stade à découvrir si l'évolution des scores au second tour sera similaire ou non à celle de 2022. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, Hervé Berville l'emportait déjà au premier tour dans la ville de Pluduno, cumulant 45,20% des votes sur place. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LREM (63,50% contre 36,50% pour LFI-PS-PC-EELV). Hervé Berville conservait donc son avance sur place.

20:05 - Les premiers résultats des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le second tour à Pluduno ? A en croire les enquêtes des sondeurs dévoilées dans les dernières heures de la campagne, l'extrême droite pourrait décrocher moins de 250 députés au terme du second tour des élections législatives. Le camp de gauche devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron conserveraient une centaine de sièges. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques de chaque territoire. Dimanche 30 juin, les électeurs de Pluduno ont préféré Hervé Berville (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qui a rassemblé 39,57% des votes. En seconde place, Antoine Kieffer (Rassemblement National) récupérait 32,98%. Enfin, Jérémy Dauphin (Nouveau Front populaire) recueillait 18,49% des électeurs. C'est aussi Hervé Berville qui arrivait en pôle position sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 33,61%, devant Antoine Kieffer avec 30,96% et Jérémy Dauphin avec 25,71%.

19:21 - Et que retenir de l'abstention par rapport aux européennes à Pluduno ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des dernières consultations politiques ? À Pluduno, le pourcentage de participation lors du premier round des législatives 2024 a été de 77,38%, plus important de 19 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, 1 876 inscrits sur les listes électorales de Pluduno avaient effectivement participé au vote (soit 58,85%), à comparer avec une participation de 60,64% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Pluduno, l'un des enjeux majeurs de ces législatives demeure l'abstention À Pluduno, le taux de participation est l'un des critères décisifs de ces élections législatives. Le pourcentage d'abstention à Pluduno au 1er tour des élections législatives 2024 était de 22,62%. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 17,61% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 17,3% au premier tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,07% au premier tour et 44,33% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Pluduno ce soir ? La baisse du pouvoir d'achat pourrait modifier les choix que feront les électeurs de Pluduno.

17:29 - Démographie et politique à Pluduno, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Pluduno, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 2 208 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 109 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 18,32% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 31,63% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 46,26% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 53,69% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 284,05 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Pluduno contribue à élaborer l'avenir de l'Hexagone.