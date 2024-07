Résultat des législatives 2024 à Saint-Alban (22400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins de la gauche à Saint-Alban ? Le Front populaire qui se présente cette fois a accumulé les votes du premier tour des législatives, avec 28,06% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour dans les urnes. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 21,99% des bulletins à Saint-Alban. Une percée à comparer néanmoins avec les 21,04% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres aux dernières législatives à Saint-Alban Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à analyser localement. En analysant rapidement la progression du RN qui se dégage des dernières élections à l'échelle nationale, soit 15 points de plus pour le mouvement en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà long. La part d'électeurs grattés par le parti à Saint-Alban s'élève par ailleurs à 13 points ces dernières années. Assez pour annoncer une installation durable du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce soir Le résultat de l'expérience de 2022 semble aussi un indice à décortiquer au moment du second tour. A l'époque, aux législatives, Hervé Berville l'emportait également au premier tour dans la ville de Saint-Alban, obtenant 39,33% des votes sur place. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote voyant également le binôme Ensemble ! Finir gagnant, avec 61,79%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,21%.

20:05 - Hervé Berville (Ensemble ! - Majorité présidentielle) en tête avec 37,42% à Saint-Alban aux législatives A l'occasion du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Saint-Alban ont placé en tête Hervé Berville (Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 37,42% des suffrages. Antoine Kieffer (Rassemblement National) et Jérémy Dauphin (Union de la gauche) suivaient en récupérant 32,48% et 21,99% des votants. C'est aussi Hervé Berville qui achevait ce premier tour en pôle position sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 33,61%, devant Antoine Kieffer avec 30,96% et Jérémy Dauphin avec 25,71%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Saint-Alban : un taux de participation inattendu ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? Le pourcentage de participation au premier round des législatives 2024 à Saint-Alban a été de 76,97%, dépassant celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 976 personnes en âge de voter à Saint-Alban, 62,75% avaient effectivement pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 62,88% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives à Saint-Alban ? À Saint-Alban, l'une des clés des législatives est indiscutablement l'abstention. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Alban était de 23,03%. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 16,9% dans la ville. Le taux d'abstention était de 16,36% au second tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,77% au premier tour et 45,71% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Alban ce soir ? La flambée des prix qui plombe les finances des foyers français est notamment capable de modifier la stratégie de vote des citoyens de Saint-Alban (22400).

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Alban La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Alban contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,02% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 69 habitants/km² et 41,54% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Un salaire moyen mensuel net de 2136,09 euros/mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 050 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,5%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,09%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 16,23%, comme à Saint-Alban, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.