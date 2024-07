Résultat des législatives 2024 à Matignon (22550) – 2e tour [PUBLIE]

Le nombre de votes en faveur du RN sera très observé pour cette élection des députés 2024, au niveau local, comme au niveau national. Si on extrapole la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections au niveau national, soit 15 points de plus pour les candidats du mouvement en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà important. La part de suffrages conquis par le parti à Matignon s'élève par ailleurs à 12 points en 2 ans. Suffisant pour acter une implantation solide du parti sur place, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut également étudier les résultats des consultations politiques antérieures. Comme précisé dans la publication précédente, la participation au 1er tour des législatives à Matignon a atteint 77,86%, plus forte que celle des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, parmi les 1 460 inscrits sur les listes électorales à Matignon, 62,33% avaient effectivement pris part au scrutin. Le taux de participation était de 60,21% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle représentait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

17:29 - Les enjeux locaux de Matignon : tour d'horizon démographique

Quelle influence les habitants de Matignon exercent-ils sur le résultat des législatives ? Dans la ville, 11,09% des résidents sont des enfants, et 45,89% de plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (36,46%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 869 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,73%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,11%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,37%, comme à Matignon, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.