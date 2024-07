Résultat des législatives 2024 à Dinan : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Dinan : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans la ville de Dinan, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 15,54% et une densité de population de 2677 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (65,62%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 5 854 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,49%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (13,33%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Dinan mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,73% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.