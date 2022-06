En direct

19:44 - Quel candidat vont choisir les électeurs de gauche à Courlay ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Courlay comme dans toute la France. Le député de Marseille avait obtenu 12,48% des suffrages en avril dernier dans la ville. On peut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,11% et 1,78% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total probable de 18,37% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - À Courlay, des sondages tout aussi pertinents ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront probablement une résonnance à Courlay. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La Nupes s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve. Au même moment, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Au premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Courlay, Emmanuel Macron avait pu grimper à la tête du vote avec 38,68% des voix, devant Marine Le Pen à 23,41%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 12,48% et Valérie Pécresse à 4,26%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - À Courlay, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des élections législatives ? L'un des facteurs forts des législatives sera sans nul doute le taux de participation à Courlay. La guerre aux portes de l'Europe est notamment susceptible de relativiser l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Courlay (79440). En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 25,23% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 24,83% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Courlay ? Au cours des dernières années, les 2 478 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 48,63% au premier tour au sein de Courlay. La participation était de 42,22% pour le second tour. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.