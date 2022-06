En direct

19:00 - Quel résultat à Courthézon pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon ? Un des enjeux de ces législatives 2022, en France comme à Courthézon, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 15,69% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,87% et 1,4% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total probable de 19,96% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Courthézon ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Courthézon. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Lors de la dernière échéance, à Courthézon, Marine Le Pen terminait en tête au 1er round de la présidentielle avec 38,45% des voix, devant Emmanuel Macron à 17,66%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 15,69% et Éric Zemmour à 10,73%.

14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives à Courthézon Le niveau de participation sera incontestablement un facteur fort du scrutin législatif 2022 à Courthézon. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 23,54% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,96% au premier tour. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences sur les tarifs du gaz et de l'essence seraient notamment susceptibles de bénéficier à l'abstention à Courthézon (84350).

11:30 - Les chiffres de l'abstention aux élections législatives 2022, un élément déterminant à Courthézon ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des précédents scrutins. Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 55,88% au premier tour au niveau de Courthézon. Le taux d'abstention était de 54,77% pour le second round.