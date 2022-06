Les habitants de Craponne-sur-Arzon avaient accordé 12,74% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er tour de l'élection présidentielle 2022. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,97% et 2,18% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un total probable de 17,89% pour le bloc de gauche.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Craponne-sur-Arzon ?

À Craponne-sur-Arzon, Marine Le Pen se propulsait à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 27,92% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 25,74%. On trouvait plus loin, avec 12,74%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,29%, Valérie Pécresse. Au niveau national, c'est un score de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et le leader de LFI à près de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront sans doute modifier la donne lors des législatives à Craponne-sur-Arzon dimanche. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point vendredi soir, devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%.