Résultat des législatives 2024 à Saugues (43170) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - À Saugues, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ?

L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La question est encore posée avec plus d'incertitude encore pour ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a récolté plus de 28% des voix au niveau du pays dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 10,7% des votes à Saugues. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 12% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,17% pour Yannick Jadot, 1,72% pour Fabien Roussel et 1,45% pour Anne Hidalgo).