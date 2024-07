Résultat des législatives 2024 à Vergongheon (43360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se porter les supporters de la Nupes à Vergongheon ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, le bloc a glané 28,06% des votes au niveau national soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,24% des votes à Vergongheon. Un score en baisse en comparaison des 23,66% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 20 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Vergongheon L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc possible que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Qu'avaient dit législatives il y a deux ans à Vergongheon ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera en conséquence scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Les élections législatives de l'époque à Vergongheon ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 17,45% dans la commune, alors que les candidats Les Républicains réuniront 39,60% des voix. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Les Républicains avec 61,04% contre 38,96% pour les perdants. Jean-Pierre Vigier remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Des législatives positives pour le RN à ce stade Lors du 1er round de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Vergongheon ont préféré Suzanne Maryse Denise Fourets (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 37,8% des bulletins de vote. En 2e position, Jean-Pierre Vigier (Les Républicains) obtenait 34,14%. Andre Antoine Célestin Chapaveire (Front populaire) glanait 19,24% des votants. C'est en revanche Jean-Pierre Vigier qui s'imposait, dans l'ensemble de la 2ème circonscription de la Haute-Loire, avec cette fois 38,69% devant Suzanne Maryse Denise Fourets avec 32,08% et Andre Antoine Célestin Chapaveire avec 19,55%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les élections européennes à Vergongheon ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut également analyser les résultats des dernières élections. À Vergongheon, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 était de 64,96%, plus élevé que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 381 personnes en âge de voter à Vergongheon, 48,44% avaient effectivement pris part au vote. La participation était de 51,04% il y a 5 ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - À Vergongheon, le chiffre phare de ces législatives reste l'abstention À Vergongheon, le niveau de participation constitue incontestablement un facteur crucial du scrutin législatif 2024. L'abstention a atteint 35,04% à Vergongheon lors du 1er tour des législatives 2024. Au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 25,45% au sein de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 23,35% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,39% au premier tour et 60,01% au deuxième tour. La flambée des prix qui pèse sur les finances des ménages, combinée avec les préoccupations provoquées par le conflit armé entre Israël et la Palestine seraient de nature à faire augmenter la participation à Vergongheon (43360).

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Vergongheon Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la seconde étape des législatives à Vergongheon comme dans toute la France. Dotée de 1 023 logements pour 1 799 habitants, la densité de la ville est de 146 habitants par km². Ses 87 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 509 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (72,63%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 32,63% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,6% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 152,23 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Vergongheon contribue à façonner l'avenir de l'Hexagone.