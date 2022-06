Résultat des législatives à Crêts en Belledonne - Election 2022 (38570) [PUBLIE]

12/06/22 22:47

Les habitants de Crêts en Belledonne avaient concédé 22,72% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la manche initiale de la présidentielle 2022. Les conversions des votes du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,14% et 2,38% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 31,24% à Crêts en Belledonne pour ce premier tour.

Les électeurs de Crêts en Belledonne (38) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 26% des suffrages au premier tour à Crêts en Belledonne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et l'ancien 3e homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 25% et 23% des voix. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, ressorti en tête du second tour en rassemblant 55% des voix face à Marine Le Pen (45%). En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?