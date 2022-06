Résultat de la législative à Croissy-sur-Seine : en direct

12/06/22 17:20

Les mouvements nationaux des ultimes semaines se répéteront sans doute sur le résultat des législatives à Croissy-sur-Seine ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Or Emmanuel Macron avait obtenu la première position à l'issue de la dernière élection à Croissy-sur-Seine avec 45,14% des suffrages, au premier round. Valérie Pécresse arrivait deuxième à 13,91%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,24% et Éric Zemmour à 10,29%.

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Croissy-sur-Seine ( Yvelines ) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 45% des suffrages au premier tour à Croissy-sur-Seine. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 14% et 13% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Croissy-sur-Seine avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 81% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 19% des suffrages. Les électeurs de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?