En direct

19:01 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Crolles ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 22,25% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 6 bureaux de vote de Crolles le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 9,83% et 2,14% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 34,22% à Crolles pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Crolles ? Le président-candidat avait obtenu 34,68% des voix à Crolles, à l'issue du dernier scrutin présidentiel contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN avait cumulé 13,3% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,25% (contre 22%). Les mouvements nationaux des dernières heures chambouleront peut-être cette donne à Crolles dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des législatives à Crolles À Crolles, la participation sera l'une des grandes inconnues des élections législatives. L'inflation serait de nature à de faire baisser le pourcentage de participation à Crolles (38920). Lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,35% au niveau de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 19,15% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Le score de l'abstention lors des élections législatives, un élément essentiel à Crolles ? L'analyse des résultats des précédentes élections est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, 53,9% des personnes habilitées à participer à une élection à Crolles avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 43,63% au deuxième round. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012.