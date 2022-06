Résultat de la législative à Crouy-sur-Ourcq : 2e tour en direct

19/06/22 18:40

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Crouy-sur-Ourcq sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Crouy-sur-Ourcq. En direct 18:40 - La coalition de gauche 2e pour ces législatives à Crouy-sur-Ourcq Le point de départ pour la coalition LFI-PS-EELV-PC s'élevait à 26,46% avant ces législatives à Crouy-sur-Ourcq. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a obtenu 26,97% des votes au 1er tour de la législative il y a une semaine à Crouy-sur-Ourcq. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Rassemblement National à Crouy-sur-Ourcq ? La candidature Rassemblement National a obtenu 28,52% des suffrages le 12 juin dernier pour le premier tour des législatives. En deuxième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 26,97% des voix. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 19,27% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Crouy-sur-Ourcq Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. Au moment des législatives de 2017, sur les 1211 personnes en âge de voter à Crouy-sur-Ourcq, 61,44% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 51,45% au second tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au second tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - La 2ème manche des élections législatives 2022 a démarré à Crouy-sur-Ourcq La commune de Crouy-sur-Ourcq n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. Seuls les candidats qualifiés dimanche dernier sont en lice pour ce 2e tour de l'élection législative à Crouy-sur-Ourcq. Les résultats seront dévoilés à compter de 20 heures sur cette page.

Résultats des législatives 2022 à Crouy-sur-Ourcq - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Crouy-sur-Ourcq aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Béatrice Roullaud Rassemblement National Valérie Delage Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Crouy-sur-Ourcq - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Crouy-sur-Ourcq

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Crouy-sur-Ourcq Béatrice Roullaud (Ballotage) Rassemblement National 26,97% 28,52% Valérie Delage (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,80% 26,97% Fatna Mekidiche Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,82% 19,27% Hamida Rezeg Les Républicains 14,74% 12,52% Claire Murcia Reconquête ! 4,97% 3,47% Nathalie Moine Divers gauche 3,76% 3,47% Dragan Klisaric Ecologistes 1,97% 2,12% Valentin Salamone Droite souverainiste 1,87% 3,28% Annie Rieupet Divers extrême gauche 1,10% 0,39% Participation au scrutin Circonscription Crouy-sur-Ourcq Taux de participation 42,13% 41,98% Taux d'abstention 57,87% 58,02% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,57% Nombre de votants 34 363 529

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Crouy-sur-Ourcq. La candidate Rassemblement National décroche la première place chez les 1260 citoyens inscrits dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne demeurant à Crouy-sur-Ourcq. La participation parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale s'élève à 42% (soit 731 non-votants). A l'échelle de la commune, Béatrice Roullaud a recueilli 29% des suffrages. Valérie Delage (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Fatna Mekidiche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) captent respectivement 27% et 19% des voix. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Crouy-sur-Ourcq. Les habitants de 53 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne.

Législatives 2022 à Crouy-sur-Ourcq : les enjeux

Comme partout en France, les votants de Crouy-sur-Ourcq (77840) seront incités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 33,4% des suffrages au premier tour à Crouy-sur-Ourcq. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,0% et 21,5% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Crouy-sur-Ourcq gratifiée de 54,9% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 45,1% des suffrages.