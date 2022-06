En direct

18:48 - Pour la gauche, les 26,02% de Mélenchon à Cugnaux regardés de près Avec un score de 26,02% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Cugnaux. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à considérer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,28% et 2,8% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 8,08% du côté de la gauche, en plus du vote Mélenchon.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Cugnaux ? Le président avait obtenu 28,94% des voix à Cugnaux, à l'issue de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen enregistrait 17,48% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 26,02% (contre 22%). Les dynamiques nationales des derniers jours viendront sans doute bouleverser la donne lors des législatives dans la cité au 1er tour. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Cugnaux L'abstention sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif à Cugnaux. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des foyers français, combinée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle pourraient potentiellement éloigner les habitants de Cugnaux (31270) des isoloirs. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,37% dans l'agglomération. La participation était de 78,79% au premier tour, c'est-à-dire 9 829 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Cugnaux, les chiffres de la participation lors des législatives 2022 seront un élément déterminant Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 51,76% au premier tour dans la commune à Cugnaux. Le taux de participation était de 45,39% pour le second tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.