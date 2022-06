Résultat de la législative à Cuinchy : 2e tour en direct

En direct

18:53 - La coalition de LFI avait terminé sur la 2e marche il y a 7 jours à Cuinchy Avec un score de 29,4% des suffrages au 1er tour à Cuinchy, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce second round des législatives 2022. Son postulant a donc son importance ce 19 juin. Ce score est cependant à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 12,06%, 4,41%, 2,94% et 3,14% en avril. Ce sont donc 22,55% de votants en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Cuinchy.

15:30 - À Cuinchy, la candidature Rassemblement National bien placée Grâce à 36,64% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Cuinchy pour le premier round de la législative le 12 juin dernier. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec dans l'ordre 29,4% et 18,08% des votes. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - À Cuinchy, la grande inconnue de ces législatives demeure la participation Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au second tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures. Les populations des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour le second tour des élections législatives ? Il y a cinq ans, au moment des élections législatives, 51,85% des électeurs de Cuinchy avaient participé au vote au second tour, ce qui représentait 673 votants sur les 1340 personnes inscrites sur les listes électorales.