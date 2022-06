En direct

19:41 - Que vont décider les supporters de gauche à Cuttoli-Corticchiato ? Une des questions cruciales de ces législatives 2022, en France comme à Cuttoli-Corticchiato, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le candidat avait atteint 14,38% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Les reports des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,15% et 0,97% au premier tour de la présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement obtenir 17,5% à Cuttoli-Corticchiato pour ces légilsatives.

16:30 - À Cuttoli-Corticchiato, des sondages tout aussi justes qu'en France ? A l'issue du dernier scrutin présidentiel, à Cuttoli-Corticchiato, Marine Le Pen figurait à la tête du vote avec 34,66% des voix, devant Emmanuel Macron à 15,24%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 14,38% et Jean Lassalle à 12,45%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront probablement bouleverser ce paysage lors des législatives dans la cité. Or la majorité a baissé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives à Cuttoli-Corticchiato reste l'abstention Le niveau de participation constituera indiscutablement un critère important du scrutin législatif à Cuttoli-Corticchiato. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Au second tour de la présidentielle, 54,76% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 56,9% au premier tour, soit 961 personnes. Les populations des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour des législatives ?

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Cuttoli-Corticchiato aux législatives 2022 ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. L'observation des résultats des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, 36,58% des électeurs de Cuttoli-Corticchiato s'étaient rendus aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 22,19% pour le second tour.