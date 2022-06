Résultat de la législative à Cuverville : 2e tour en direct

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a enregistré 41,4% des suffrages lors du premier tour de la législative dimanche 12 juin. Elle a précédé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui récupèrent 23,31% et 19,36% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - L'abstention à Cuverville va-t-elle encore monter à l'occasion du 2ème tour des législatives 2022 ?

Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, parmi les 1586 inscrits sur les listes électorales à Cuverville, 54,1% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 49,05% au second tour. Le second tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : l'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au second tour, c'était bien plus qu'au premier tour.