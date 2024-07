Résultat des législatives 2024 à Troarn (14670) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:01 - Le Front populaire a réduit les forces de gauche à Troarn Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28,06% des voix affichés à l'échelle nationale sont un premier indice. Le niveau est déjà élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Troarn, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 31,64% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une percée à affiner néanmoins avec les 32,53% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. On regardera ce soir si la gauche a fait mieux ou moins bien que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 51,98% à l'époque.

20:58 - Jusqu'où ira le RN lors des législatives à Troarn ? A l'échelle locale, le résultat du RN lors de ces élections législatives sera très observé. La progression du RN semble déjà puissante à Troarn entre le score de la formation nationaliste en 2022 (22,86%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (36,56%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, bien plus que les 89 de l'époque. Assez pour anticiper une installation durable du parti dans la ville, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Arthur Delaporte (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en pôle position lors des législatives 2022 à Troarn Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera ainsi une des clés pour le second tour de cette élection législative au niveau local, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a des chances de l'emporter. Aux législatives il y a deux ans à Troarn, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 22,86% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 32,53% pour Arthur Delaporte (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 51,98%. Arthur Delaporte s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Dimanche 30 juin, les électeurs de Troarn ont plébiscité Josseline Liban (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 36,56% des votes. En seconde position, Arthur Delaporte (Nouveau Front populaire) glanait 31,64%. A la troisième place, Camille Brou (Divers droite) décrochait 15,53% des électeurs. La 2ème circonscription du Calvados n'a en revanche pris tout à fait le même chemin que la commune, puisque c'est Arthur Delaporte qui y devançait ses adversaires, avec 42,34% devant Josseline Liban avec 25,84% et Camille Brou avec 15,42%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Troarn : un taux de participation inédit ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est également nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Les données montrent une participation de 71,46% lors du 1er round des élections législatives 2024 à Troarn, supérieure à celle des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 54,45% des inscrits sur les listes électorales de Troarn (14) s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 56,9% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation à Troarn va-t-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives ? Ce dimanche, lors du deuxième tour des législatives à Troarn, qu'en est-il de la participation ? Les résidents de Troarn ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 71,46%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,32% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 78,69% au second tour, ce qui représentait 2 153 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,53% au premier tour. Au deuxième tour, 48,31% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Troarn aujourd'hui ? La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des foyers français pourraient en effet ramener les électeurs de Troarn dans les bureaux de vote.

17:29 - Troarn : enjeux locaux et perspectives électorales Quel portrait faire de Troarn, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 1 564 logements pour 3 446 habitants, la densité de la commune est de 472 habitants par km². Ses 201 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 995 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (80,82%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 32,41% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 43,82% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 399,24 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Troarn, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.