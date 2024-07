Résultat des législatives 2024 à Ifs : les premiers chiffres du 2e tour

À Ifs, l'abstention constitue à n'en pas douter l'une des clés des législatives. Dimanche dernier, l'abstention à Ifs lors du premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 32,8%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 51,63% au premier tour. Au second tour, 51,49% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,93% dans la commune. Le taux d'abstention était de 25,78% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient entre autres ramener les habitants d'Ifs dans les bureaux de vote.

17:29 - Analyse démographique des législatives à Ifs

Quel impact aura la population d'Ifs sur les résultats des législatives ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 22,58% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (83,0%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3 792 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,15%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,49%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,14% à Ifs, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.