Résultat des législatives 2024 à Cagny (14630) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Le Nouveau Front populaire a réduit les forces de gauche à Cagny L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Cagny, le binôme Front populaire a pour sa part glané 31,86% des votes dans la localité. Une poussée à affiner néanmoins avec les 40,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,37% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,68% pour Yannick Jadot, 2,28% pour Fabien Roussel et 1,19% pour Anne Hidalgo). Il faudra désormais atteindre 63,67% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - À Cagny, des candidats RN favoris ? L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Quand on analyse la progression du RN qui émerge des dernières législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de 15 points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part d'électeurs grappillés par le mouvement à Cagny s'élève par ailleurs à 14 points en 2 ans. Suffisamment pour anticiper une implantation durable du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Arthur Delaporte (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en pôle position lors des dernières législatives à Cagny Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera en conséquence très scruté. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois des chances de triompher à la fin de ce scrutin localement. Lors des dernières législatives à Cagny, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 25,55% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 40,63% pour Arthur Delaporte (Nupes) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes (63,67%). Arthur Delaporte s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Josseline Liban (Rassemblement National) déjà devant avec 39,14% à Cagny aux législatives Grâce à 39,14% des voix, Josseline Liban (Rassemblement National) a pris la pôle position à Cagny, le 30 juin 2024 pour le 1er round de l'élection législative. Arthur Delaporte (Union de la gauche) et Camille Brou (Divers droite) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 31,86% et 13,56% des votants. C'est en revanche Arthur Delaporte qui s'imposait, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 42,34% devant Josseline Liban avec 25,84% et Camille Brou avec 15,42%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux de participation à Cagny ? Au cours des dernières élections, les 2 054 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Comme noté dans le précédent message, la participation au premier tour des législatives à Cagny a été de 66,48%, plus forte que celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation représentait effectivement 50% au sein de Cagny (14). La participation était de 53,07% pour les élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à 12 h et 45% à 17 h.

18:35 - L'abstention à Cagny va-t-elle augmenter lors du 2e tour des législatives 2024 ? Ce 7 juillet, lors des législatives à Cagny, qu'en est-il de la participation ? Dans la ville, 66,48% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 307 personnes en âge de voter dans la ville, 78,88% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,53% au second tour, soit 1 001 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 42,59% au premier tour. Au second tour, 45,2% des citoyens ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Cagny et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Cagny, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 039 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 124 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 090 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (88,7%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 28,63% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 32,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 237,16 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Cagny, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.