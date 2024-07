Résultat des législatives 2024 à Mondeville : les premiers chiffres du 2e tour

À Mondeville, l'un des critères essentiels des législatives est sans aucun doute le taux de participation. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Mondeville était de 66,59%. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 72,14% dans la ville, à comparer avec une participation de 73,86% au premier tour, c'est-à-dire 5 409 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,39% au premier tour et 47,09% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Mondeville aujourd'hui ?

17:29 - Mondeville : démographie, élections et stratégies politiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Mondeville regorge de diversité et d'activités. Avec ses 10 075 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 004 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (75,34%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Mondeville forme une communauté diversifiée, avec ses 371 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, près de 45,26% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 392,03 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour conclure, à Mondeville, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.