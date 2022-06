En direct

19:54 - Pour la gauche, les 15,44% de Mélenchon à Damigny font saliver Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des enjeux de ces élections législatives, à Damigny comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait atteint 15,44% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 7,08% et 2,49% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 25,01% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Damigny.

16:30 - Les études sondagières, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Damigny ? Les tendances nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Damigny. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble est tombée tout près de la Nupes dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Lors de la présidentielle, à Damigny, Emmanuel Macron avait pu grimper à la première position au premier round de la présidentielle avec 39,51% des voix, devant Marine Le Pen à 16,18%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 15,44% et Yannick Jadot avec 7,08%. Un verdict à comparer avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron devant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Damigny À Damigny, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera indéniablement l'abstention. La crainte d'une reprise du coronavirus pourrait en effet modifier les choix que feront les citoyens de Damigny (61250). Au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,77% dans la commune. Le taux d'abstention était de 20,95% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - À Damigny, le score de l'abstention aux législatives sera un élément important Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Il y a 5 ans, au moment des législatives, sur les 2 065 inscrits sur les listes électorales à Damigny, 50,51% avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 44,7% au tour deux.