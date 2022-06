Résultat de la législative à Dammartin-en-Goële : en direct

12/06/22 17:19

Les législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Au fil des dernières consultations politiques, les 10 283 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, durant les législatives, le taux de participation s'était hissé à 45,11% au premier tour des électeurs de Dammartin-en-Goële, à comparer avec une participation de 39,84% au deuxième tour.

L'abstention sera sans nul doute l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Dammartin-en-Goële. La guerre russo-ukrainienne est en mesure de priver les isoloirs de leurs électeurs à Dammartin-en-Goële. Pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 6 361 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 70,69% étaient allés voter, contre un taux de participation de 77,82% au premier tour, c'est-à-dire 4 950 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Dammartin-en-Goële, s'achevait favorablement pour Jean-Luc Mélenchon avec 29,79% des suffrages. A la suite, remontait Marine Le Pen à 25,42%, puis Emmanuel Macron à 21,14% et Éric Zemmour à 8,28%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront probablement chambouler ce décor et donc le résultat des législatives à Dammartin-en-Goële ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN, lui, s'est rapproché des 20%.

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 30% des votes au premier tour à Dammartin-en-Goële, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La présidente du RN et celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avaient obtenu 25% et 21% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas arrivé à se maintenir, Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour en captant 52% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48% des votes. Les administrés de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la gauche rassemblée aux législatives ? Les habitants de Dammartin-en-Goële ( Seine-et-Marne ) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils devront participer à l'élection des députés qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022.