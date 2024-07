Résultat des législatives 2024 à Claye-Souilly : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Claye-Souilly : démographie et socio-économie impactent les législatives

En pleine campagne électorale législative, Claye-Souilly est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 12 282 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 942 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 244 foyers fiscaux. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 23,21% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 794 résidents étrangers, Claye-Souilly se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,6%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2753,8 euros/mois. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Claye-Souilly contribue à façonner l'avenir de la France.