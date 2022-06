Résultat de la législative à Darnétal : en direct

12/06/22 17:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Darnétal sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:19 - Les enquêtes sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Darnétal ? Les indications nationales des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Darnétal. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer très près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Or à Darnétal, Jean-Luc Mélenchon terminait en pôle position de la dernière élection avec 28,01% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 26,26%. Arrivaient ensuite, avec 25,55%, Emmanuel Macron et enfin, à 4,18%, Yannick Jadot. Au niveau national, c'est un score de 27,85% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives à Darnétal À Darnétal, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces législatives. La flambée des prix qui grève le budget des Français cumulée avec les inquiétudes liées à la situation géopolitique actuelle, pourraient en effet pousser les citoyens de Darnétal (76160) à rester chez eux. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 5 773 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 33,33% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 32,22% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - L'abstention à Darnétal va-t-elle encore augmenter à l'occasion des élections législatives ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Pendant les précédentes élections législatives, 67,44% des personnes en capacité de participer à une élection à Darnétal avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 56,75% au dernier round. 09:30 - Les votants de Darnétal ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Pour ces élections législatives de 2022 à Darnétal, les 6 bureaux de vote (de Mairie à Ecole Jules Ferry) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 5773 votants à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 10 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit à peu près autant que la moyenne en France.

Résultat des élections législatives 2022 à Darnétal

Les élections législatives 2022 auront lieu à Darnétal comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Jean-Claude Garault Divers extrême gauche Bastien Holingue Rassemblement National Sébastien Duval Nouvelle union populaire écologique et sociale Dorian Le Bay Divers Catherine Depitre Divers gauche Annie Vidal Ensemble ! (Majorité présidentielle) Maxence Briquet Reconquête ! Nathalie Letort Droite souverainiste Jody Horcholle Divers centre Jonas Haddad Les Républicains

Législatives 2022 à Darnétal : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs demeurant à Darnétal (Seine-Maritime) seront invités à contribuer aux législatives comme partout en France. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche obtiendra-t-elle la majorité des votes des citoyens de cette ville à l'image du premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 28,0% des voix au premier tour à Darnétal. Le député actuel des Bouches-du-Rhône avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 26,3% et 25,6% des voix. Après la disqualification de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 57,3% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 42,7% des suffrages.