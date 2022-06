Résultat de la législative à Demigny : 2e tour en direct

19/06/22 18:42

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Demigny sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Demigny. En direct 18:42 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée en 3e position à Demigny il y a 7 jours La réserve de voix à gauche avant ces législatives à Demigny pouvait être évaluée à 22,24%. Soit le cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon a cumulé 20,59% des voix au 1er tour de la législative il y a sept jours dans l'unique bureau de vote de Demigny. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes d'atteindre la troisième marche. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée à Demigny A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Demigny. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 29,9% des voix lors du 1er tour de l'élection législative le 12 juin dernier. La candidature Rassemblement National décroche 29,9% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 20,59% des voix. 13:30 - À Demigny, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 demeure la participation Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des derniers scrutins ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 81,34% au sein de la localité, à comparer avec une participation de 82,23% au premier tour, soit 1078 personnes. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record pour ce deuxième tour d'élections législatives ? La semaine dernière, 47,31% des inscrits sur les listes électorales de Demigny avaient pris part au scrutin. 10:30 - C'est reparti pour ces élections à Demigny ! Le bureau de vote fermera ses portes à 18 heures Seuls les postulants qualifiés la semaine passée s'opposent dans la circonscription de Demigny ce dimanche, pour le 2e tour des législatives 2022. Un nombre d'impétrants réduit. Les 1311 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers le bureau de vote et décider qui sera élu à l'issue de ce deuxième tour.

Résultats des législatives 2022 à Demigny - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Demigny aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste Rémy Rebeyrotte Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sandrine Baroin Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Demigny - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Demigny

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Demigny Rémy Rebeyrotte (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,74% 29,90% Sandrine Baroin (Ballotage) Rassemblement National 25,59% 29,90% Richard Beninger Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 20,59% Charles Landre Les Républicains 10,46% 6,70% Anne Bigot Reconquête ! 4,10% 5,39% Muriel Berthelier Ecologistes 3,81% 4,74% Julie Lucotte Divers extrême gauche 1,62% 1,31% France Robert Droite souverainiste 1,50% 1,47% Participation au scrutin Circonscription Demigny Taux de participation 49,97% 47,31% Taux d'abstention 50,03% 52,69% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03% 1,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 0,48% Nombre de votants 40 554 625

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Demigny. Les 1321 citoyens de Demigny votant dans la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire ont désigné la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) au soir du 1er tour des législatives 2022. Le niveau de l'abstention atteint 53% des électeurs autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune pour cette circonscription électorale (soit 625 votants). Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire peut toujours basculer si les électeurs des 126 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Demigny. Rémy Rebeyrotte a rassemblé 30% des voix au niveau de la ville. Sandrine Baroin (Rassemblement National) et Richard Beninger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 30% et 21% des suffrages.

Législatives 2022 à Demigny : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des législatives 2022 à Demigny (Saône-et-Loire) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette localité se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 30,0% des voix au premier tour à Demigny, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ex-député européen avaient obtenu 29,9% et 14,7% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Demigny avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 53,5% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 46,5% des votes.