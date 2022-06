Résultat de la législative à Denguin : 2e tour en direct

19/06/22 18:53

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Denguin sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Denguin. En direct 18:53 - Une première place à Denguin pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives Le point de départ pour la coalition de gauche s'élevait à 28,87% avant ces législatives à Denguin. Soit le cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon a enregistré 32,84% des suffrages au 1er tour de la législative il y a 7 jours à Denguin. De quoi finir tout de même en pôle position. 15:30 - Quel résultat pour le deuxième tour des élections à Denguin ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Il faudra bien sûr tenir compte des spécificités locales, comme à Denguin. Grâce à 32,84% des voix, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Denguin lors du premier tour de la législative le 12 juin dernier. Elle a coiffé au poteau les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui obtiennent respectivement 31,76% et 16,76% des suffrages. 13:30 - À Denguin, la participation peut-elle encore descendre lors du 2e tour des législatives ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : l'abstention aux élections législatives françaises représentait 57,36% au deuxième tour, 6% de plus qu'au premier tour. L'analyse des résultats des scrutins précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 55,9% des votants de Denguin au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,34% au tour deux. 10:30 - Les élections sont démarrées à Denguin ! A quelle heure ferme le bureau de vote ? Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Denguin devraient être annoncés pas longtemps après la fermeture de l'unique bureau de vote ce dimanche 19 juin, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on découvrira assez vite qui des candidats finalistes l'emporte pour aller à l'Assemblée lors du prochain quinquennat.

Résultats des législatives 2022 à Denguin - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Denguin aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste Josy Poueyto Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Yves Lalanne Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Denguin - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Denguin

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Denguin Jean-Yves Lalanne (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,78% 32,84% Josy Poueyto (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,57% 31,76% François Verriere Rassemblement National 14,01% 16,76% Sandrine Lafargue Les Républicains 7,61% 6,35% Juliette Gillot Reconquête ! 4,02% 2,70% Jacques-Henri Soulere Divers 3,69% 3,92% Muriel Lorenzi Ecologistes 2,85% 2,30% Jean-Jacques Pinoteau Divers 1,48% 1,22% David Ponsard Vidal Droite souverainiste 1,13% 1,22% Agnès Hegoburu Divers extrême gauche 0,95% 0,54% Cédric Andraud Ecologistes 0,91% 0,41% Participation au scrutin Circonscription Denguin Taux de participation 52,93% 51,52% Taux d'abstention 47,07% 48,48% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 2,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,66% Nombre de votants 36 526 761

Le résultat de l'élection législative à Denguin est dorénavant publié. C'est le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a amassé le plus de bulletins de votes parmi les 1477 habitants de Denguin inscrits dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Le taux d'abstention atteint 48% des habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription (761 votants). Jean-Yves Lalanne a raflé 33% des suffrages. Il devance Josy Poueyto (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et François Verriere (Rassemblement National) qui captent respectivement 32% et 17% des suffrages. Les électeurs des 20 autres communes rattachées à la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques voteront-ils comme ceux de Denguin ?

Législatives 2022 à Denguin : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Denguin (Pyrénées-Atlantiques) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28,4% des votes au premier tour à Denguin. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,8% et 19,1% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Denguin avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 57,7% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 42,3% des votes. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?