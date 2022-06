Résultat des législatives à Denguin - Election 2022 (64230) [PUBLIE]

12/06/22 22:23

Résultat des législatives 2022 à Denguin

Le résultat des élections législatives 2022 à Denguin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Pyrénées-Atlantiques

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Le résultat de l' élection législative 2022 à Denguin est dorénavant connu. C'est le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de suffrages auprès des 1477 habitants de Denguin de la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Jean-Yves Lalanne a collecté 33% des voix à l'échelle de la commune. Il ressort devant Josy Poueyto (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et François Verriere (Rassemblement National) qui reçoivent 32% et 17% des suffrages. Attention : le résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques peut encore évoluer si les électeurs des 20 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Denguin. L'abstention parmi les électeurs habilités à se rendre aux urnes dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 48%, ce qui représente 716 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Denguin Jean-Yves Lalanne Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,78% 32,84% Josy Poueyto Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,57% 31,76% François Verriere Rassemblement National 14,01% 16,76% Sandrine Lafargue Les Républicains 7,61% 6,35% Juliette Gillot Reconquête ! 4,02% 2,70% Jacques-Henri Soulere Divers 3,69% 3,92% Muriel Lorenzi Ecologistes 2,85% 2,30% Jean-Jacques Pinoteau Divers 1,48% 1,22% David Ponsard Vidal Droite souverainiste 1,13% 1,22% Agnès Hegoburu Divers extrême gauche 0,95% 0,54% Cédric Andraud Ecologistes 0,91% 0,41% Participation au scrutin Circonscription Denguin Taux de participation 52,93% 51,52% Taux d'abstention 47,07% 48,48% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 2,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,66% Nombre de votants 36 526 761

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Denguin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:16 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de gauche à Denguin ? Une des clés de ces législatives, en France comme à Denguin, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat avait cumulé 19,08% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,44% et 2,09% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un total estimé à 25,61% pour la coalition LFI-PS-EELV. 16:30 - À Denguin, des sondages tout aussi justes ? La Nupes est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Ces indicateurs des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Denguin. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Denguin avec 28,37% des suffrages exprimés, au premier tour. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 21,76%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,08% et Jean Lassalle à 9,96%. 14:30 - La grande inconnue de ces législatives 2022 à Denguin demeure l'abstention L'une des clés de ces législatives sera sans aucun doute l'ampleur de la participation à Denguin. La flambée des prix qui pèse sur le budget des familles, combinée avec les préoccupations dues au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, sont notamment capables de tempérer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Denguin (64230). Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 477 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 20,31% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 17,6% au premier tour. En proportion, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - La participation peut-elle encore descendre lors des élections législatives 2022 à Denguin ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. Au cours des dernières années, les 1 806 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 54,66% des personnes habilitées à voter à Denguin s'étaient rendues aux urnes au premier tour. Le taux de participation était de 44,1% au round deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Denguin Les éléments clés de ces législatives à Denguin sont simples : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où s'opposent 11 candidats. Un nombre de prétendants dans la moyenne des autres circonscriptions de France. Autre point essentiel: les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller voter. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour minimiser l'abstention.

Législatives 2022 à Denguin : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Denguin (Pyrénées-Atlantiques) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28,4% des votes au premier tour à Denguin. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,8% et 19,1% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Denguin avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 57,7% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 42,3% des votes. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?