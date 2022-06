Résultat de la législative à Deuil-la-Barre : en direct

17:16 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Deuil-la-Barre ?

Les indications nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Deuil-la-Barre. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Or à Deuil-la-Barre, Jean-Luc Mélenchon avait terminé en pôle position de la dernière présidentielle avec 32,78% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 29,25%. On trouvait plus loin, avec 12,6%, Marine Le Pen et enfin, à 7,11%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.